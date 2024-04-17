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В РГГУ разгорается дискуссия вокруг оценки личности философа Ивана Ильина

Коммунисты просят проверить подразделение в РГГУ на реабилитацию нацизма

Общество

Депутаты КПРФ от Госдумы намерены запросить проверку возглавляемого философом Александром Дугиным учебный центр им. Ильина на реабилитацию нацизма

Коммунисты просят проверить подразделение в РГГУ на реабилитацию нацизма
Фото: commons.wikimedia.org by daily.afisha.ru

Заместитель председателя комитета Госдумы Владимир Исаков обратился к генпрокурору и министру науки РФ с просьбой проверить законность действий ученого совета РГГУ при создании учебно-научного центра "Высшая политическая школа им. Ивана Ильина".
Исаков считает, что интересы философа Ильина противоречат интересам и самому факту существования государства в XX веке и попадают под действие статьи уголовного кодекса о реабилитации нацизма.

Исаков апеллирует к тому, что Ильин открыто называл себя фашистом и был официальным идеологом Русского общевоинского союза, представители которого воевали против РККА. Также Исаков указал, что при выборе личности в названии учебного центра не учитывалось мнение студенческого сообщества.

Учебно-научный центр был учрежден решением ученого совета РГГУ от 27 июня 2023 года, и петиция с требованием переименования центра была опубликована на сайте Change.org. Ректор РГГУ заявил, что авторы петиции действуют "в интересах украинских спецслужб", а Ильин "никаких фашистов и нацистов не поддерживал".

Иван Ильин как философ и крупнейший идеолог русской эмигрантской мысли никогда не скрывал своих антисоветских взглядов, однако вместе с тем он никогда не был уличён в прямом пособничестве нацистам, 

 

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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