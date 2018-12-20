Соцопрос: все больше россиян считает, что страну ведут не туда

За первую половину декабря количество россиян, считающих что Россия движется не по тому маршруту, увеличилось на 16% по сравнению с декабрем 2017 года. Такие данные предоставил Левада-Центр на основе проведенного соцопроса.

Таким образом, уже сейчас, 44% жителей РФ считают, что Россия избрала не тот путь, который действительно нужен ее гражданам. Примечательно, что за аналогичный период прошлого года такое мнение выражало всего 28% опрошенных. Тогда же, 58% респондентов считали, что РФ движется в правильном направлении. Сегодня эта цифра снизилась до 45%.

В Левада-Центре подчеркивают, что изменения не повлияли на рейтинг президента России Владимира Путина. На данный момент 66% опрошенных одобряют его политику. Такой же показатель поддержки был зафиксирован в ноябре текущего года. Однако по итогам 2017 года, Владимира Путина поддерживало на 16% больше респондентов.

На 6% увеличилось недовольства населения работой правительства.

Напомним, "Правда.Ру" публиковала материал о главном виновнике всех бед россиян. По мнению граждан РФ во всех бедах государства виновен Владимир Путин.

Фото: Wikimedia Commons

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