Одежду привезли в мусорных мешках: жители приграничья возмущены отношением к ним

Жителям Грайворонского округа Белгородской области предоставили одежду в мусорных мешках

0:49 Your browser does not support the audio element. Общество

Жители Белгородской области высказали свою обеспокоенность организацией оказания помощи для жителей Грайворонского округа, которые проживают в пункте временного размещения в Старом Осколе.

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Они утверждают, что предоставленные им вещи были доставлены в мусорных мешках и просто разброшены на тротуар.

Девушка из Белгородской области поделилась своими впечатлениями, отметив, что ранее им предоставляли использованную одежду, а новые вещи так и не были доставлены. Она выразила разочарование и недовольство таким подходом, считая, что в такой тяжелой ситуации людям должно быть предоставлено право выбора и достойные условия, сообщает bel.ru.

Жалобы белгородцев были переданы в оперштаб, где их поддержали, обещав провести разъяснительную беседу и рассмотреть ситуацию.