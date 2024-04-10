Депутат Максим Иванов рассказал о правовой коллизии, когда раненого бойца с СВО признали дезертиром

Депутат Госдумы Максим Иванов рассказал про юридическую коллизию, которую ему довелось разрешить: тяжелораненого бойца в зоне СВО признали дезертиром, самовольно оставившим часть.
Солдат родом из Сухого Лога вот уже год находится в коме в военном госпитале Ленинградской области после тяжёлого ранения в зоне спецоперации. Однако родственники военнослужащего столкнулись с проблемой оформления выплаты по ранению из-за признания его самовольно оставившим часть. Проблема усугублялась тем, что боец потерял свой паспорт в ходе боевых действий, и бюрократическая процедура его восстановления предполагала его личное присутствие в паспортном столе.
В вопрос вмешалась военная прокуратура и выяснила, что военнослужащему не собирались платить довольствие из-за ошибочного мнения части, где он проходил в статистических данных как дезертир. Надзорное ведомство быстро исправило ситуацию и выплатило денежное довольствие бойцу в полном объеме.
Максим Иванов сам бывший десантник, имеет военное образование и потому является одним из тех депутатов, кто курирует от Госдумы вопросы правовой защиты бойцов и ветеранов СВО.
Масштабные боевые действия и мобилизация 2022 — 2024 годов стали серьёзным вызовом для военно-правовой системы.
Правозащитница призвала осознанно относиться к любой информации.