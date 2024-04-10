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Депутат Максим Иванов рассказал о правовой коллизии, когда раненого бойца с СВО признали дезертиром

Как бойца в СВО, в коме лежащего, дезертиром признали, а депутат ему помощь оказал

1:23
Общество

Депутат Госдумы Максим Иванов рассказал про юридическую коллизию, которую ему довелось разрешить: тяжелораненого бойца в зоне СВО признали дезертиром, самовольно оставившим часть.

Как бойца в СВО, в коме лежащего, дезертиром признали, а депутат ему помощь оказал
Фото: ncbi.nlm.nih.gov by Martin Svozílek is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Солдат родом из Сухого Лога вот уже год находится в коме в военном госпитале Ленинградской области после тяжёлого ранения в зоне спецоперации. Однако родственники военнослужащего столкнулись с проблемой оформления выплаты по ранению из-за признания его самовольно оставившим часть. Проблема усугублялась тем, что боец потерял свой паспорт в ходе боевых действий, и бюрократическая процедура его восстановления предполагала его личное присутствие в паспортном столе.

В вопрос вмешалась военная прокуратура и выяснила, что военнослужащему не собирались платить довольствие из-за ошибочного мнения части, где он проходил в статистических данных как дезертир. Надзорное ведомство быстро исправило ситуацию и выплатило денежное довольствие бойцу в полном объеме.

Максим Иванов сам бывший десантник, имеет военное образование и потому является одним из тех депутатов, кто курирует от Госдумы вопросы правовой защиты бойцов и ветеранов СВО.

Масштабные боевые действия и мобилизация 2022 — 2024 годов стали серьёзным вызовом для военно-правовой системы.

 

 

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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