Минцифры РФ не подтвердило данные о массовом отъезде из России IT-специалистов.

Минцифры РФ сообщило, что данные, появившиеся в СМИ, о массовом отъезде из страны IT-специалистов, являются фейком.
Две трети профессионалов из сферы информационных технологий, которые покинули Россию в 2022 году, уже вернулись обратно.
"За прошлый год мы не наблюдаем оттока айтишников", — сообщило Минцифры в Тelegram-канале.
Прирост кадров в IT-сфере в 2023-м году увеличился на 13 процентов, до 857 000 человек. Такие данные привел Росстат.
Музыкант Стас Намин поделился деталями близких отношений Аллы Пугачевой с эмигрантами и ее состояния здоровья.