Минцифры РФ не подтвердило данные о массовом отъезде из России IT-специалистов.

Минцифры: большинство IT-специалистов, покинувших РФ в 2022 году, вернулись обратно

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Минцифры РФ сообщило, что данные, появившиеся в СМИ, о массовом отъезде из страны IT-специалистов, являются фейком.

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Две трети профессионалов из сферы информационных технологий, которые покинули Россию в 2022 году, уже вернулись обратно.

"За прошлый год мы не наблюдаем оттока айтишников", — сообщило Минцифры в Тelegram-канале.

Прирост кадров в IT-сфере в 2023-м году увеличился на 13 процентов, до 857 000 человек. Такие данные привел Росстат.