Анна Кузнецова поставила вопрос о возрождении "молочных кухонь"

Анна Кузнецова: депутаты Госдумы намерены добиться возрождения "молочных кухонь"

1:33 Your browser does not support the audio element. Общество

Вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова намерена добиться у министерства труда поддержки министерства труда в вопросе возрождения "молочных кухонь", существовавших во времена СССР и бывших одним из средств социальной поддержки беременных женщин и кормящих матерей.

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В СССР существовали так называемые "молочные кухни” — учреждения, обеспечивающие детей раннего возраста и нуждающихся больных питательными смесями, молочными продуктами и другими специальными продуктами. Молочные кухни были организованы в рамках государственной системы здравоохранения и находились под контролем местных органов здравоохранения.

Молочные кухни обычно предоставляли свежее молоко. кефир, творог и йогурт, а также специальные питательные смеси для детей раннего возраста.Иногда поставлялись соки, пюре и каши для детей. Эти продукты предоставлялись бесплатно или по сниженным ценам определенным категориям населения, включая детей до года, детей из малоимущих семей, беременных женщин и больных, нуждающихся в специальном питании.

С учётом того, что в позднем СССР наблюдался острый продуктовый дефицит, эта мера была крайне эффективной. По мере преодоления дефицита необходимость в "молочных кухнях" отпала. Сейчас депутаты намерены возродить их не по причине нехватки продуктов на рынке, а в качестве меры социальной поддержки, акцент будет делаться именно на бесплатном предоставлении молочных продуктов, которые будут оплачиваться за государственный счёт.