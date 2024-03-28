Каждый из нас может стать "живым мертвецом": юрист назвал шаги для восстановления статуса живого человека

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Юрист Арабаджи заявил о необходимости обращения в ЗАГС в случае ошибочного признания человека умершим

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Общество

Инцидент, в котором тюменская пенсионерка была ошибочно объявлена умершей на приеме у врача, подчеркивает важность внимательности и точности в медицинских документах.

Юрист Арабаджи заявил о необходимости обращения в ЗАГС в случае ошибочного признания человека умершим
Фото: flickr.com by Blogtrepreneur is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Однако подобные ситуации, хоть и редки, могут иметь серьезные последствия. "Живые мертвецы" сталкиваются с лишением социальных выплат, замороженными банковскими счетами, а также недействительностью брака и возможными проблемами с наследством, рассказал юрист Алексей Арабаджи в разговоре с tmn.aif.ru.

В таких случаях сначала следует обратиться к руководству соответствующего ведомства, которое вынесло решение о смерти, с просьбой прояснить обстоятельства случившегося. Затем стоит обратиться в ЗАГС с документами, подтверждающими личность, и запросить пересмотр своего статуса. Однако, если отказ произошел и здесь, то единственным выходом может быть обращение в суд.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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