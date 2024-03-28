Дмитрий Песков высказался о проблемах работы Telegram

Дмитрий Песков: запрещать Telegram не будут, но вопросы к его основателю есть

1:38 Your browser does not support the audio element. Общество

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал об отношении Кремля к работе мессенджера Telegram. По его мнению, Кремль не намерен настаивать на блокировке мессенджера Telegram, но его основателю Павлу Дурову и разработчикам следует обратить внимание на блокировку контента террористов и экстремистов.

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"Безусловно, мы ожидали бы от Павла Дурова большего внимания… Потому что этот уникальный и феноменальный с технологической точки зрения ресурс, который вырос, собственно, на глазах у нашего поколения, всё больше становится инструментом в руках террористов — используется в целях террористических".

Ранее, на рубеже 2019 — 2020 годов к мессенджеру Telegram уже возникали вопросы в связи с его активным использованием для переписки криминальных групп: наркодилеров, террористов и сексуальных маньяков. Мессенджер был заблокирован Роскомнадзором. Однако после того, как Павел Дуров предоставил возможности российским спецслужбам работать с данными пользователей, Роскомнадзор снял ограничения, и теперь свои Telegram-аккаунты и каналы имеют даже министерство обороны РФ, журналисты "кремлёвского пула" и МИД РФ. Однако тем не менее, злоумышленники всё ещё находят возможность вести свою деятельность, что доказывает случай с вербовкой исламскими экстремистами террористов из Таджикистана, которые позже совершили расстрел людей в "Крокусе" 22 марта.

Любопытно, что на Украине тоже есть вопросы к мессенджеру, но там они связаны с "российской пропагандой". И там тоже критикуют Дурова, но запрещать мессенджер не намерены, поскольку и сами активно им пользуются.