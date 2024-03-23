Уникальная коллекция женской обуви: 500 экземпляров в продаже в Перми

В Перми продается коллекция женской обуви, собиравщаяся с 1998 года

1:19 Your browser does not support the audio element. Общество

В Перми продаётся коллекция женской обуви, ранее экспонировавшаяся в музее "Туфелька". По данным объявления на Avito, коллекция состоит из 500 экземпляров. Эта коллекция принимала участие в выставках как в Перми, так и в других регионах. Цена за всю коллекцию вместе с витринами составляет 350 тысяч рублей.

Фото: https://cpleten.net/

Музей "Туфелька" открылся в 2013 году. Оксана Перевощикова, владелица коллекции, в то время рассказывала, что они с мужем занимаются коллекционированием миниатюрной обуви с 1998 года. Посетители могли насладиться разнообразной обувью из различных стран и изготовленной из различных материалов. На момент открытия музея в коллекции насчитывалось около 2 тысяч различных экземпляров, размещенных в трех залах, сообщает properm. ru.

Согласно информации, распространяемой через социальные сети музея, в 2017 году он закрылся по старому адресу на улице Ленина, 72б, и не смог переехать в новое помещение в Перми, хотя такие планы существовали. В апреле 2018 года музей открылся в Сочи, став частью Музейного центра в Олимпийском парке, однако уже через год был закрыт.