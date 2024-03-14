Психолог раскрыл, какие подарки лучше дарить современным женщинам

Прошедший Международный женский день оставил свой след, и в то время как некоторые женщины наслаждаются подарками, другие решают продать полученные вещи. В интернете они делятся своими разочарованиями, высказывая недовольство несоответствием или непригодностью подарков. Некоторые даже откровенно заявляют, что им было бы предпочтительнее получить деньги вместо подарков.
Психолог Сергей Костеренко объяснил, что за этой тенденцией стоит сложность в удовлетворении современных женщин. В наше время представительницы прекрасного пола изменили свое отношение, однако старые стереотипы о них все еще существуют.
"Жизнь современной женщины в 21 веке изменилась по сравнению с предыдущими историческими эпохами. Теперь их роль в обществе не ограничивается лишь кулинарными обязанностями и уходом за детьми. Женщины получают образование, они становятся равноправными участниками общества, их интересы и возможности значительно расширились. Подарки следует выбирать, учитывая эти изменения", — пояснил Костеренко журналисту из интернет-издания "Подмосковье Сегодня".
Он привел пример, сказав, что подарок в виде пакета ценных бумаг пока еще необычен, но многие женщины примут его с большим удовольствием вместо обычных цветов.
"Женщины становятся все более финансово грамотными и осваивают современные инструменты рынка", — подчеркнул психолог.
Однако развитие и социализация женщин имеет и обратную сторону: они часто испытывают стресс. Чтобы смягчить его, мужчинам следует рассматривать подарки, которые помогут их партнерам расслабиться.
"Например, это может быть поход в СПА-салон, экзотический массаж, водные процедуры или гидромассажная ванна для дома", — отметил эксперт.
Если говорить о практичных подарках, то робот-пылесос или умная колонка могли бы значительно облегчить жизнь женщины.
"Те, кто хочет объединить приятное с полезным, могут подарить ароматические свечи. Это поможет расслабиться и создать приятную атмосферу для романтического вечера вдвоем", — подытожил психолог.
У родительницы и дочери большая разница в возрасте.