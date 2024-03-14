Психолог раскрыл, какие подарки лучше дарить современным женщинам

Психолог Костеренко: женщинам лучше дарить походы в СПА-салоны и умные колонки

Прошедший Международный женский день оставил свой след, и в то время как некоторые женщины наслаждаются подарками, другие решают продать полученные вещи. В интернете они делятся своими разочарованиями, высказывая недовольство несоответствием или непригодностью подарков. Некоторые даже откровенно заявляют, что им было бы предпочтительнее получить деньги вместо подарков.

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Психолог Сергей Костеренко объяснил, что за этой тенденцией стоит сложность в удовлетворении современных женщин. В наше время представительницы прекрасного пола изменили свое отношение, однако старые стереотипы о них все еще существуют.

"Жизнь современной женщины в 21 веке изменилась по сравнению с предыдущими историческими эпохами. Теперь их роль в обществе не ограничивается лишь кулинарными обязанностями и уходом за детьми. Женщины получают образование, они становятся равноправными участниками общества, их интересы и возможности значительно расширились. Подарки следует выбирать, учитывая эти изменения", — пояснил Костеренко журналисту из интернет-издания "Подмосковье Сегодня".

Он привел пример, сказав, что подарок в виде пакета ценных бумаг пока еще необычен, но многие женщины примут его с большим удовольствием вместо обычных цветов.

"Женщины становятся все более финансово грамотными и осваивают современные инструменты рынка", — подчеркнул психолог.

Однако развитие и социализация женщин имеет и обратную сторону: они часто испытывают стресс. Чтобы смягчить его, мужчинам следует рассматривать подарки, которые помогут их партнерам расслабиться.

"Например, это может быть поход в СПА-салон, экзотический массаж, водные процедуры или гидромассажная ванна для дома", — отметил эксперт.

Если говорить о практичных подарках, то робот-пылесос или умная колонка могли бы значительно облегчить жизнь женщины.

"Те, кто хочет объединить приятное с полезным, могут подарить ароматические свечи. Это поможет расслабиться и создать приятную атмосферу для романтического вечера вдвоем", — подытожил психолог.