Программу адаптации участников СВО разработали в Приморье

Вернувшихся участников СВО в Приморье будут обучать и помогут устроиться на работу

0:58 Your browser does not support the audio element. Общество

Мужчинам, вернувшимся из зоны спецоперации на Украине, помогут адаптироваться и устроиться на работу. Специальную программу для этого разработали в Приморье.

Фото: мультимедиа.минобороны.рф by Евгений Половодов (Yevgeny Polovodov) is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 Licence

Заключается она в том, что участникам СВО помогут обучиться на новую профессию по желанию, устроиться на работу в краевые организации, а также будут выплачивать гарантировано по 30 тысяч рублей ежемесячно в течение одного года.

"При этом, какую бы должность они не занимали, какая бы зарплата не была, на период адаптации мы будем доплачивать им 30 тысяч рублей", — заявила первый вице-губернатор — председатель регионального правительства Вера Щербина на дальневосточном форуме "Разговоры о важном для взрослых: женский взгляд".

Она отметила, что власти будут сопровождать эти программы.

Добавим, что дальневосточный форум посетили 400 делегатов от всех субъектов региона. На нем поговорили о демографической политике и поддержки женщин.