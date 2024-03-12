Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Произошла атака на электронные сервисы правительства Белгородской области
"Мегамаркет" запустил торговлю автомобилями: что это значит для покупателей и дилеров?
Трансмашхолдинг окончательно "переезжает" в Москву
Европа может выставить против России огромный потенциал украинцев
Президент Венесуэлы назвал украинского лидера клоуном после его высказывании о Папе Римском Франциске
Что нужно знать туристу про Рамадан на Кавказе
Экс-посол Пристайко: Залужный столкнется с усталостью Лондона от помощи Киеву
Из-за чего собака опускает голову на плечо хозяина
ПВО пресекла атаку в небе над Белгородской областью
Программу адаптации участников СВО разработали в Приморье

Вернувшихся участников СВО в Приморье будут обучать и помогут устроиться на работу

0:58
Общество

Мужчинам, вернувшимся из зоны спецоперации на Украине, помогут адаптироваться и устроиться на работу. Специальную программу для этого разработали в Приморье. 

Вернувшихся участников СВО в Приморье будут обучать и помогут устроиться на работу
Фото: мультимедиа.минобороны.рф by Евгений Половодов (Yevgeny Polovodov) is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 Licence

Заключается она в том, что участникам СВО помогут обучиться на новую профессию по желанию, устроиться на работу в краевые организации, а также будут выплачивать гарантировано по 30 тысяч рублей ежемесячно в течение одного года. 

"При этом, какую бы должность они не занимали, какая бы зарплата не была, на период адаптации мы будем доплачивать им 30 тысяч рублей", — заявила первый вице-губернатор — председатель регионального правительства Вера Щербина на дальневосточном форуме "Разговоры о важном для взрослых: женский взгляд".

Она отметила, что власти будут сопровождать эти программы.

Добавим, что дальневосточный форум посетили 400 делегатов от всех субъектов региона. На нем поговорили о демографической политике и поддержки женщин.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Популярное
Актриса Деми Мур вышла в свет с тремя некрасивыми дочерьми от Брюса Уиллиса: пошли в папу

Актриса Деми Мур вышла на публику в компании трёх дочерей, которые не унаследовали красоту матери.

Деми Мур показала трёх взрослых дочерей от Брюса Уиллиса
Глава ФПБК стал инициатором исключения Кристины Орбакайте из праздничного концерта в Кремле
Стало известно, кто стоит за исключением Кристины Орбакайте из концерта? Алла Пугачёва тут ни при чем
Не для слабонервных: что происходит в голове кошки, когда ее отдают в другую семью
Их просто выкидывают на улицу: названы собаки, которые вышли из моды и оказались на улице
Президенту Франции Макрону надо сходить в библиотеку, а не на Москву Дмитрий Плотников В США рассказали об ответе Северной Кореи на американские учения в регионе Петр Ермилин В Пакистане ДАИШ* активно работает в связке с сепаратистами Александр Трубин
Одноразовые собаки: эти породы всегда ждет усыпление — не щадят никого
Нервов не хватит: россиянам посоветовали воздержаться от покупки этих пород кошек
Ксения Собчак опубликовала трешовый снимок из 2000-х: "На Паше Воле улётные штаны"
Ксения Собчак опубликовала трешовый снимок из 2000-х: "На Паше Воле улётные штаны"
Последние материалы
В США сказали, что Россия хочет сохранить Украину
Безлимитное вино в отелях хотят сделать в Абхазии
Автомобиль марки Jaguar на тротуаре в Москве наехал на людей
Сыворотки, кремы и спреи, которые защитят прическу в дождливую погоду
ФАС возбудила дело в отношении S7 из-за необоснованных цен на билеты
Эксперт посоветовал лишить приложения доступа к микрофону
Daily Mail: Разоблачитель Boeing Джон Барнетт найден мертвым
Майкл Китон не понял смысла своего участия в фильме "Морбиус"
Байден отказывается отправлять войска в Польшу
Как отучить кошку грызть провода
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников