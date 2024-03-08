Слуцкий: необходимо расширить особый порядок для поступления в высшие учебные заведения для соответствующих категорий населения

ЛДПР выступила с предложением о расширении особого порядка для поступления в ВУЗ

1:30 Your browser does not support the audio element. Общество

Глава ЛДПР и кандидат в президенты России Леонид Слуцкий предложил расширить особый порядок для поступления в ВУЗы.

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Согласно сообщению, ЛДПР выступает с предложением по расширению особого порядка для поступления в ВУЗы — партия предлагает расширить этот список для учащихся из регионов, которые граничат с зоной проведения СВО и страдают от атак ВСУ. Данное предложение Слуцкий направил к министру науки и высшего образования Валерию Фалькову.

Лидер ЛДПР так же подчеркнул, что школьникам, оказавшимся в особой ситуации в регионах, граничащих с зоной проведения СВО, достаточно трудно усваивать учебный материал. Однако, при этом они обязаны быть готовы к экзаменам для поступления в университеты. Они должны получать особую поддержку.

"Ради безопасности детей перевели на дистанционное обучение, а оно все же отличается от очной работы в классе. Учитывая ситуацию, считаем, что нужно ввести альтернативный вид поступления, поддержать белгородских, брянских школьников и других ребят из регионов, где введены ограничение из-за террористической угрозы, создать им возможности поступления в вузы", — приводят слова Слуцкого в Telegram-канале фракции ЛДПР.

Особый порядок для приема в высшие учебные заведения установлен до 2028 года. В публикации отдельно отмечается, что дети учащиеся дистанционно из-за опасности, создаваемой ВСУ, должным образом не могут подготовиться к ЕГЭ.