Слуцкий: необходимо расширить особый порядок для поступления в высшие учебные заведения для соответствующих категорий населения

Глава ЛДПР и кандидат в президенты России Леонид Слуцкий предложил расширить особый порядок для поступления в ВУЗы.
Согласно сообщению, ЛДПР выступает с предложением по расширению особого порядка для поступления в ВУЗы — партия предлагает расширить этот список для учащихся из регионов, которые граничат с зоной проведения СВО и страдают от атак ВСУ. Данное предложение Слуцкий направил к министру науки и высшего образования Валерию Фалькову.
Лидер ЛДПР так же подчеркнул, что школьникам, оказавшимся в особой ситуации в регионах, граничащих с зоной проведения СВО, достаточно трудно усваивать учебный материал. Однако, при этом они обязаны быть готовы к экзаменам для поступления в университеты. Они должны получать особую поддержку.
"Ради безопасности детей перевели на дистанционное обучение, а оно все же отличается от очной работы в классе. Учитывая ситуацию, считаем, что нужно ввести альтернативный вид поступления, поддержать белгородских, брянских школьников и других ребят из регионов, где введены ограничение из-за террористической угрозы, создать им возможности поступления в вузы", — приводят слова Слуцкого в Telegram-канале фракции ЛДПР.
Особый порядок для приема в высшие учебные заведения установлен до 2028 года. В публикации отдельно отмечается, что дети учащиеся дистанционно из-за опасности, создаваемой ВСУ, должным образом не могут подготовиться к ЕГЭ.
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