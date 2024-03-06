В Калининграде таксист отказался везти грязную собаку и из-за этого потерял работу

В Калининграде таксист приехал по вызову клиентки, но внезапно оказалось, что она собиралась ехать не одна: с ней был большой пёс, к тому же грязный. Таксист отказался везти животное, и женщина на него разозлилась.
Таксист пытался объяснить, что за перевозку собаки нужно отдельно платить, но хозяйка пса не хотела ничего слушать, она кричала и оскорбляла таксиста. Тогда он позвонил в службу поддержки. Оператор слышал ругань женщины и встал на сторону таксиста. Заказ был отменён, и таксист спокойно продолжил работать.
На следующий день у него начались проблемы. Он внезапно обнаружил, что из-за жалобы агрегатор его заблокировал. Когда уже бывший таксист попытался выяснить, почему так произошло, ему сказали, что клиент всегда прав.
Таксистов блокируют за нарушения договора и некачественное оказание услуг, однако лишившийся работы калининградец уверен, что с ним поступили несправедливо. Хозяйка пса должна была при заказе такси предварительно поставить в приложении отметку о том, что она собирается перевозить домашнее животное.
Когда у вас в доме проживает милый пушистый котенок, окружающий мир кажется ярче и более увлекательным.