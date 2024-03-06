Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В Перми женщина не успела сесть в автобус и разбила палкой дверь
Успех и надежды Remedy: Control и Alan Wake 2
Дискуссия о количестве яиц на завтрак: факты и мифы
Эксперт Сюсин рассказал, можно ли застраховать домашнее животное при авиаперелете
Профитроли с шоколадным кремом: нежное заварное тесто и воздушный крем на сливках
Как выращивать рассаду баклажанов
Вяльбе предложила вркчать олимпийские медали посмертно
New York Post: испанские полицейские меняют пол, чтобы получать льготы для женщин
Немецкий политолог-консерватор призвал молиться за мир
В Калининграде таксист отказался везти грязную собаку и из-за этого потерял работу

Таксист поссорился с клиенткой из-за собаки и остался без работы

1:06
Общество

В Калининграде таксист приехал по вызову клиентки, но внезапно оказалось, что она собиралась ехать не одна: с ней был большой пёс, к тому же грязный. Таксист отказался везти животное, и женщина на него разозлилась.

Таксист поссорился с клиенткой из-за собаки и остался без работы
Фото: libreshot.com by Martin Vorel is licensed under Creative Commons Public Domain Dedication

Таксист пытался объяснить, что за перевозку собаки нужно отдельно платить, но хозяйка пса не хотела ничего слушать, она кричала и оскорбляла таксиста. Тогда он позвонил в службу поддержки. Оператор слышал ругань женщины и встал на сторону таксиста. Заказ был отменён, и таксист спокойно продолжил работать.

На следующий день у него начались проблемы. Он внезапно обнаружил, что из-за жалобы агрегатор его заблокировал. Когда уже бывший таксист попытался выяснить, почему так произошло, ему сказали, что клиент всегда прав.

Таксистов блокируют за нарушения договора и некачественное оказание услуг, однако лишившийся работы калининградец уверен, что с ним поступили несправедливо. Хозяйка пса должна была при заказе такси предварительно поставить в приложении отметку о том, что она собирается перевозить домашнее животное.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
Кошачьей шерсти в доме больше не будет: опытные владельцы дали дельные советы

Когда у вас в доме проживает милый пушистый котенок, окружающий мир кажется ярче и более увлекательным.

Как справиться с линькой у кошки
Какие растения никогда не нужно удобрять золой
Золу используют в качестве удобрения из-за того, что содержит полезные элементы. Но не все растения её любят
Говорим о причинах отпадания листьев на фикусе, чтобы вы их устранили
Избегайте переплаты: лучшие дни и время для покупки дешевых авиабилетов
Французские аристократы не отличались хорошими манерами Сергей Лебедев В США сатанистам разрешили продвигать своё учение в школах Дмитрий Плотников Количество миллионеров на Украине в военное время увеличилось на 16% Любовь Степушова
Этот дивный многолетник украсит сад пышными кустами: хорошо растёт в полутени, устойчиво к холоду
Салат с яйцами, яблоками и сыром: прекрасная закуска для праздничного стола
Вы живете в квартире и хотите собаку — выход есть: лучшие породы для проживания в небольшом доме
Вы живете в квартире и хотите собаку — выход есть: лучшие породы для проживания в небольшом доме
Последние материалы
New York Post: испанские полицейские меняют пол, чтобы получать льготы для женщин
Немецкий политолог-консерватор призвал молиться за мир
Прошла церемония закрытия Всемирного фестиваля молодежи
Жена Стаса Михайлова отреагировала на слова Пугачёвой
Кровохлёбка — заметное растение с красивыми соцветиями
Владимир Путин признал, что СССР распался в силу внутренних причин
ЮАР обратилась в суд ООН в связи с надвигающимся голодом в Газе
Автоэксперт рассказал, как подготовить автомобиль к весне
Почему нельзя давать кошкам рыбу
Уровень счастья в бедных странах оказался выше, чем в развитых
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников