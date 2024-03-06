В преддверии месяца Рамадан мусульмане бойкотируют израильские финики

Мусульмане России и Европы объявили бойкот израильским финикам, спрос на которые резко повышается в месяц Рамадан. Напомним, что Израиль — крупнейший поставщик королевского сорта фиников "Меджул", которые присутствуют на прилавках всего мира.
Инициатором бойкота выступила Ассоциация мусульманских потребителей Малайзии. По словам имам-хатиба Закабанной мечети в Казани Саида Джафара, "покупая эти товары, вы оказываете помощь врагам наших братьев".
Сообщается, что в результате бойкота спрос на израильские финики действительно упал. Тем не менее, продавцы не растерялись и начали переклеивать оригинальные этикетки на марокканские.
В этом году Рамадан начинается вечером в воскресенье, 10 марта.
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