В преддверии месяца Рамадан мусульмане бойкотируют израильские финики

Мусульмане России и Европы объявили бойкот израильским финикам

0:47 Your browser does not support the audio element. Общество

Мусульмане России и Европы объявили бойкот израильским финикам, спрос на которые резко повышается в месяц Рамадан. Напомним, что Израиль — крупнейший поставщик королевского сорта фиников "Меджул", которые присутствуют на прилавках всего мира.

Фото: akkasemosalman.ir by sayyed shahab-o- din vajedi is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Инициатором бойкота выступила Ассоциация мусульманских потребителей Малайзии. По словам имам-хатиба Закабанной мечети в Казани Саида Джафара, "покупая эти товары, вы оказываете помощь врагам наших братьев".

Сообщается, что в результате бойкота спрос на израильские финики действительно упал. Тем не менее, продавцы не растерялись и начали переклеивать оригинальные этикетки на марокканские.

В этом году Рамадан начинается вечером в воскресенье, 10 марта.