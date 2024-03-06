Выпускники смогут уже в этом году пересдать ЕГЭ по предметам, которые сами выбрали

Глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что уже в 2024 году у выпускников будет возможность пересдать Единый государственный экзамен по предметам, которые были по выбору.
Такое решение приняли после того, как президент России Владимир Путин в своем послании к Федеральному собранию предложил разрешить школьникам пересдавать ЕГЭ по одному из предметов перед поступлением в высшее учебное заведение в том же году, а не через год.
Стоит отметить, что по словам главы комитета Госдумы по образованию Ольги Казаковой, засчитывать будут результат пересдачи, а не лучший результат из двух попыток. Поэтому выпускникам нужно будет очень ответственно подходить к оценке своих шансов.
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