Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
"Джокер ДНР" опубликовал списки погибших и раненых боевиков ВСУ из батальона "Карпатская сеч"*
Фестиваль горных курортов Евразии впервые пройдет на "Роза Хутор"
Ростовчанам предложили выбрать главные достопримечательности региона
Советник МО Украины Бежевец призвал украинцев перестать прятаться дома
Керамические, композитные, люминиры: плюсы и минусы виниров
Федерация гребного спорта допустила россиян на Олимпиаду
В Челябинске боец СВО убил бывшую жену
Euraktiv: предложение ЕК по активам России будет представлено через две недели
SHOT: "Ингосстрах" потерял около 7,5 млн рублей из-за схемы с подставными ДТП
В Хакасии назвали две причины, почему единственная оставшаяся представительница династии отшельников Лыковых отказывается голосовать на выборах президента России

Стало известно, почему таёжная отшельница Агафья Лыкова не будет голосовать на выборах

1:00
Общество

В династии отшельников-староверов Лыковых, отказавшихся от цивилизации и поселившихся в тайге с 1937 года, осталась единственная представительница — Агафья Лыкова. Она верна семейным традициям и до сих пор живёт вдали от людей, предпочитая тишину и уединение жизни в обществе.

Стало известно, почему таёжная отшельница Агафья Лыкова не будет голосовать на выборах
Фото: unsplash.com by Mike Petrucci is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Агафья Лыкова не собирается участвовать в выборах президента РФ. У неё нет паспорта, но отшельницу это не огорчает: даже если бы у неё был необходимый документ, она всё равно не стала бы голосовать.

"Насколько я помню, её убеждения не дают ей голосовать", — рассказал РИА Новости начальник отдела общественных связей избиркома Хакасии Дмитрий Кирсанов.

Лыковы ушли от людей из-за преследований, которым в советское время подвергался каждый, кто исповедовал какую-либо религию. Члены семьи старообрядцев настолько спрятались от остального мира, что геологи обнаружили их только в 1978 году в Западных Саянах.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
Уникальный способ сделать фары авто как новые: всего один простой ингредиент

У многих водителей ассоциируется полировка фар с применением сложных инструментов и наждачной бумаги.

Как быстро отполировать автомобильные фары без специальных инструментов
Как правильно использовать сосновые шишки в садоводстве
Сосновые шишки - очень хороший материал, который можно использовать на даче
Надоедливые соседские коты перестанут валяться на ваших грядках: в ход пустите эти приёмы - безопасны для животных
Плоды вырастают до 2 кг: гигантский сорт томатов завалит урожаем - у него превосходный вкус и устойчивость к болезням
Вашингтон не заинтересован в сегодняшнем перемирии России и Украины Дмитрий Плотников Что думали о патриотизме в России много лет назад Сергей Лебедев В бундесвере готовятся развалить Крымский мост больше чем 20 "Таурусами" Любовь Степушова
Внесите это "чёрное золото" в сад: плодородность земли вырастет
Поют под окнами, тем самым мешая уснуть: орнитологи обнаружили новую причину постоянных трелей певчих птиц
Древнейший склад оружия: в Израиле обнаружили свидетельства военных навыков наших предков 7200 лет назад
Древнейший склад оружия: в Израиле обнаружили свидетельства военных навыков наших предков 7200 лет назад
Последние материалы
Стало известно, почему таёжная отшельница Агафья Лыкова не будет голосовать на выборах
Фестиваль горных курортов Евразии впервые пройдет на "Роза Хутор"
Ростовчанам предложили выбрать главные достопримечательности региона
Советник МО Украины Бежевец призвал украинцев перестать прятаться дома
Керамические, композитные, люминиры: плюсы и минусы виниров
Туркмения готова помочь Европе с газом. Но есть нюанс
Федерация гребного спорта допустила россиян на Олимпиаду
В Челябинске боец СВО убил бывшую жену
Euraktiv: предложение ЕК по активам России будет представлено через две недели
SHOT: "Ингосстрах" потерял около 7,5 млн рублей из-за схемы с подставными ДТП
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников