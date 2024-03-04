В Хакасии назвали две причины, почему единственная оставшаяся представительница династии отшельников Лыковых отказывается голосовать на выборах президента России

Стало известно, почему таёжная отшельница Агафья Лыкова не будет голосовать на выборах

1:00 Your browser does not support the audio element. Общество

В династии отшельников-староверов Лыковых, отказавшихся от цивилизации и поселившихся в тайге с 1937 года, осталась единственная представительница — Агафья Лыкова. Она верна семейным традициям и до сих пор живёт вдали от людей, предпочитая тишину и уединение жизни в обществе.

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Агафья Лыкова не собирается участвовать в выборах президента РФ. У неё нет паспорта, но отшельницу это не огорчает: даже если бы у неё был необходимый документ, она всё равно не стала бы голосовать.

"Насколько я помню, её убеждения не дают ей голосовать", — рассказал РИА Новости начальник отдела общественных связей избиркома Хакасии Дмитрий Кирсанов.

Лыковы ушли от людей из-за преследований, которым в советское время подвергался каждый, кто исповедовал какую-либо религию. Члены семьи старообрядцев настолько спрятались от остального мира, что геологи обнаружили их только в 1978 году в Западных Саянах.