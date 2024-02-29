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Денис Кусков: Смартфон — самое популярное устройство для просмотра кино в онлайн-кинотеатрах

TelecomDaily: Россияне чаще всего смотрят фильмы на смартфонах

1:13
Общество

Больше половины россиян предпочитают смотреть кино в онлайн-кинотеатрах на смартфонах. Это главный хит среди устройств для такого времяпрепровождения, как показал опрос TelecomDaily среди 10 тысяч жителей разных регионов России.

TelecomDaily: Россияне чаще всего смотрят фильмы на смартфонах
Фото: unsplash.com by Glenn Carstens-Peters glenncarstenspeters is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

"Смартфон — самое популярное устройство для просмотра контента онлайн-кинотеатров", — рассказал генеральный директор TelecomDaily Денис Кусков на выставке-форуме CSTB. PRO.MEDIA 2024.

Действительно, согласно опросу смартфоны занимают первое место в списке просмотра видеоконтента: их выбирают 60% респондентов. Далее идут Smart TV (47%), персональные компьютеры и ноутбуки (37%), ТВ-приставки и телевизоры (25%), планшеты (14%) и игровые приставки/телевизоры (9%).

Тем не менее телевизор лидирует по частоте просмотра: 34% людей чаще всего просматривают кино с помощью Smart TV устройства, а 29% — с помощью смартфона. 17% используют для этого свой компьютер или ноутбук, а 13% пользуются телевизором через приставку. 4% используют приставки для игр.

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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