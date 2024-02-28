Клара Новикова рассказала, как побывала в гостях у Кашпировского, и раскрыла, кем для экстрасенса был Гордон*

Клара Новикова рассказала, кем Гордон* был для Кашпировского

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Юмористка Клара Новикова любит делиться на концертах историями из своей молодости. На этот раз она рассказала о своём визите к знаменитому экстрасенсу Анатолию Кашпировскому. Это произошло в Киеве во время её гастролей.

Фото: flickr.com by Jane Thomas is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Кашпировский был в то время очень востребованным. Миллионы зрителей рвались на его концерты и безоговорочно верили ему, когда он проводил свои ритуалы, однако, несмотря на бешеную популярность, экстрасенс любил знакомиться со звёздами. Ради этого он использовал Дмитрия Гордона*, который был для него кем-то вроде секретаря.

"Три дня мы выступали, и все три дня к нам приходил Дима Гордон*. Сегодня он журналист, а тогда был пресс-секретарём, можно сказать, у Кашпировского. Дима три дня приходил и говорил, что Кашпировский ждёт нас к себе в гости", — поделилась со сцены Новикова.

Когда артистка согласилась пойти в гости к Кашпировскому, её и Ефима Шифрина посадили в милицейскую машину с решётками, поскольку адрес экстрасенса был засекречен, однако Новикова, будучи киевлянкой, сразу поняла, что едет на улицу Леси Украинки. Женщина, которая оказалась женой Кашпировского, оказала гостям не самый тёплый приём.

"И вот мы входим в новый дом к Кашпировскому. Я с огромным букетом цветов, который мне на концерте подарили. Нас встречает тётка в спортивном костюме, с ведром в руках. Я отдаю ей букет, а она ворчит: "Ходят тут с букетами всякие". И мой букет — в ведро. Потом эта тётка подходит и говорит: "Вы что, прямо в обуви пришли в дом?" А нам никто не сказал разуваться! Я сняла сапоги, через стол отдала ей. Я ничего, без всяких оценок, мы просто не ожидали такого приёма", — рассказала Новикова.

Когда она увидела самого Кашпировского, он оказался более любезным, чем его жена, но на стол поставил лишь одну бутылку вина, киевский торт и несколько бифштексов. Учитывая, что гостей собралось много, бутылка была выпита моментально.

"Михаил Михайлович Жванецкий говорит ему: "Что ты поставил одну бутылку, Толя? Давай ещё!" Толя открыл огромный буфет: там бутылок видимо-невидимо!" — со смехом вспомнила Новикова.

* - признан иноагентом и включён в список экстремистов и террористов в РФ.