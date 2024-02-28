Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Минтранс намерен начать сбор информации о IP-адресах путешественников с 1 сентября
Юрий Котенок опубликовал видео прилета авиабомбы ФАБ по объектам ВСУ в Курахово
Исследователи из Технологического института (Гуанчжоу) решили связаться с инопланетянами при помощи лазера
Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет с БПЛА на Горловку
Как избежать распространенных ошибок в воспитании кошек и укрепить связь с питомцем
Шаровидная ива — популярное деревце привлекательной формы
Андрей Руденко: село Орловка в ДНР перешло под контроль армии России
Глава ДНР Пушилин заявил, что послание Путина ФС будет инструкцией к дальнейшей жизни
Футболист Роналду не считает позорным свой неприличный жест в сторону фанатов
Клара Новикова рассказала, как побывала в гостях у Кашпировского, и раскрыла, кем для экстрасенса был Гордон*

Клара Новикова рассказала, кем Гордон* был для Кашпировского

2:21
Общество

Юмористка Клара Новикова любит делиться на концертах историями из своей молодости. На этот раз она рассказала о своём визите к знаменитому экстрасенсу Анатолию Кашпировскому. Это произошло в Киеве во время её гастролей.

Клара Новикова рассказала, кем Гордон* был для Кашпировского
Фото: flickr.com by Jane Thomas is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Кашпировский был в то время очень востребованным. Миллионы зрителей рвались на его концерты и безоговорочно верили ему, когда он проводил свои ритуалы, однако, несмотря на бешеную популярность, экстрасенс любил знакомиться со звёздами. Ради этого он использовал Дмитрия Гордона*, который был для него кем-то вроде секретаря.

"Три дня мы выступали, и все три дня к нам приходил Дима Гордон*. Сегодня он журналист, а тогда был пресс-секретарём, можно сказать, у Кашпировского. Дима три дня приходил и говорил, что Кашпировский ждёт нас к себе в гости", — поделилась со сцены Новикова.

Когда артистка согласилась пойти в гости к Кашпировскому, её и Ефима Шифрина посадили в милицейскую машину с решётками, поскольку адрес экстрасенса был засекречен, однако Новикова, будучи киевлянкой, сразу поняла, что едет на улицу Леси Украинки. Женщина, которая оказалась женой Кашпировского, оказала гостям не самый тёплый приём.

"И вот мы входим в новый дом к Кашпировскому. Я с огромным букетом цветов, который мне на концерте подарили. Нас встречает тётка в спортивном костюме, с ведром в руках. Я отдаю ей букет, а она ворчит: "Ходят тут с букетами всякие". И мой букет — в ведро. Потом эта тётка подходит и говорит: "Вы что, прямо в обуви пришли в дом?" А нам никто не сказал разуваться! Я сняла сапоги, через стол отдала ей. Я ничего, без всяких оценок, мы просто не ожидали такого приёма", — рассказала Новикова.

Когда она увидела самого Кашпировского, он оказался более любезным, чем его жена, но на стол поставил лишь одну бутылку вина, киевский торт и несколько бифштексов. Учитывая, что гостей собралось много, бутылка была выпита моментально.

"Михаил Михайлович Жванецкий говорит ему: "Что ты поставил одну бутылку, Толя? Давай ещё!" Толя открыл огромный буфет: там бутылок видимо-невидимо!" — со смехом вспомнила Новикова.

* - признан иноагентом и включён в список экстремистов и террористов в РФ.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
В администрации Цюриха распорядились избавиться от украинских флагов на улицах города

В Цюрихе начали убирать с улиц города флаги Украины. Об этом сообщает швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung на своей странице в социальной сети Х*.

С улиц Цюриха начали убирать украинские флаги
В 2024 году магнитные полюса Солнца поменяются местами
Меняя полюса, Солнце сшибёт с орбиты все спутники Илона Маска — описаны последствия для человечества
Без применения инъекций: способ восстановить увядающую и безжизненную кожу всего одной процедурой
Мать отчитала Ксению Бородину за покупку носков за 40 тысяч рублей: сколько раз можно было в "Пятёрочку" сходить
В Москве прошёл II Большой круг российского казачества Дмитрий Плотников Артефакты истории: кинжал каменного века из датского Хиндсгавля Вячеслав Шпаковский В Антарктиде готовится миссия по поиску древнего льда Анастасия Жукова
С новым материалом, который в 4 раза прочнее стали и в 5 раз её легче, автомобили смогут взлетать
Олимпийский призёр Кристина Резцова заявила о намерении стать обладателем биатлонного трофея
Что российская армия может противопоставить немецким ракетам TAURUS
Что российская армия может противопоставить немецким ракетам TAURUS
Последние материалы
План безопасности Олимпиады украли на парижском вокзале
Премьер Франции Атталь заявил, что Россия представляет прямую угрозу для республики
Suddeutsche Zeitung: Фугасный снаряд танка Т-72 уничтожил украинский Leopard 2, не пробив броню
Врачи заявили, что женщинам нужен тестостерон
Почему периодически необходимо загонять стрелку тахометра в красную зону: объяснение эксперта
Россия ожидает вторую партию индийских бананов
У актёра Алена Делона нашли склад незарегистрированного оружия
Служивший в рядах ВСУ наемник из США назвал главную проблему украинской армии
Live Science: археологи обнаружили гигантский каменный топор в Саудовской Аравии
Кинокритик Александр Шпагин не верит в успех ремейка "Бриллиантовой руки"
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников