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В ржавом налёте и горькая. Эта Иваси в банке из "Светофора" повергла в шок россиянина и смутила врачей

"Хотели покушать с картошечкой, а она в ржавом налёте и горькая". Эта Иваси в банке из "Светофора" повергла в шок россиянина и насторожила врачей

2:11
Общество

Вроде обычный с виду продукт едва не испортил ужин одному из жителей России. Речь идёт о консерве рыбы Иваси, которую россиянин купил в популярном магазине "Светофор". Свой отзыв он написал в сообществе "ОТЗЫВЫ • СВЕТОФОР, ФИКСПРАЙС, ГАЛАМАРТ" во "ВКонтакте".

"Хотели покушать с картошечкой, а она в ржавом налёте и горькая". Эта Иваси в банке из "Светофора" повергла в шок россиянина и насторожила врачей
Фото: flickr.com by José Antonio Gil Martínez is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

"Решили купить и покушать с картошечкой, открыли, а рыба вся в ржaвoм нaлёте и горькая. Мы её почистили, выкидывать жалко, да и коты солёную есть не будут", — написал пользователь.

В то же время россиянин задался вопросом, можно ли её спасти. В комментариях пользователи призвали срочно выбросить или отнести обратно в магазин и оформить возврат.

"Выкинуть, если не хотите пышных похорон. Там из продуктов единицы, что можно брать, а уж консервы вообще обходить стороной. И не травите этой рыбой котов, они не виноваты, что хозяева погнались за дешёвой рыбкой", — написала Валентина Макеева.

Как рассказал в беседе с Pravda.Ru терапевт-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов, подобные явления могут быть смертельно опасными.

Если вздутые (консервные банки — прим. Pravda. Ru), там газы, это может быть ботулизм — самое опасное. А все остальное — это просто может быть перемороженная, некачественная, испорченная рыба. Ее просто пропустили через автоклав, она, в принципе, бактериологически может быть безопасной, но отравиться можно продуктами распада. Не микробами, а просто некачественным продуктом, который там заложен. Такие вещи могут быть, — обратил внимание специалист.

По его словам, перед покупкой необходимо обязательно ознакомиться с информацией на этикетке, проверить срок годности, условия хранения, чтобы "лежали не на тёплой полке".

Если написано +4, то должно быть +4, холодильник работающий. Два главных параметра — срок годности и
условия хранения. Если поврежденная банка, лучше не брать, — отметил Жемчугов.

Собеседник Pravda.Ru также призвал не рисковать, если после открытия банки видно, что продукт лучше выбросить. 

Почему в "Светофоре" всё такое дешевое
Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
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