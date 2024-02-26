Москвичи 2 марта смогут принять участие в тестовом голосовании перед выборами президента РФ

Тестовое голосование перед выборами президента проведут в Москве

0:52 Your browser does not support the audio element. Общество

В столице 2 марта пройдет тестовое голосование на кануне выборов президента РФ.

Фото: unsplash.com by Bench Accounting benchaccounting is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Участникам нужно будет ответить на вопрос: "Нужно ли в Москве вырубать тополя, чтобы избавиться от тополиного пуха?".

Тестовое голосование пройдет 2 марта с 10:00 до 14:00 на участках и онлайн на странице elec.mos.ru. Предварительная регистрация не потребуется. Тестовое голосование проведут, чтобы москвичи на практике ознакомились с особенностями электронного голосования.

На сайте мэра Москвы сообщили, что программисты проверят, что все компоненты системы электронного голосования работают без сбоев. Очно же на нескольких участках пройдут стресс-тесты. Это необходимо, чтобы убедиться, что оборудование и сотрудники готовы к самым разным эктренным ситуациям.