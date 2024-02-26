Москвичи 2 марта смогут принять участие в тестовом голосовании перед выборами президента РФ

В столице 2 марта пройдет тестовое голосование на кануне выборов президента РФ.
Участникам нужно будет ответить на вопрос: "Нужно ли в Москве вырубать тополя, чтобы избавиться от тополиного пуха?".
Тестовое голосование пройдет 2 марта с 10:00 до 14:00 на участках и онлайн на странице elec.mos.ru. Предварительная регистрация не потребуется. Тестовое голосование проведут, чтобы москвичи на практике ознакомились с особенностями электронного голосования.
На сайте мэра Москвы сообщили, что программисты проверят, что все компоненты системы электронного голосования работают без сбоев. Очно же на нескольких участках пройдут стресс-тесты. Это необходимо, чтобы убедиться, что оборудование и сотрудники готовы к самым разным эктренным ситуациям.
Исследование, проведенное командой ученых из Нью-Йоркского университета, представляет новый подход к пониманию происхождения Большого сфинкса Гизы.