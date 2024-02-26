"Люблю Россию". Боксер из США Кевин Джонсон получил гражданство РФ и квартиру в Самаре

Боксер из США с российским гражданством Кевин Джонсон получил квартиру в Самаре.
Сертификат на жилье спортсмену вручили во время бойцовского турнира, на котором он был почетным гостем. Джонсон признался, что ничего не знал о готовящемся подарке, и поблагодарил всех на русском языке.
"Я получил квартиру в Самаре. Мне дали сертификат. Я люблю Самару, люблю Россию. Приглашаю на новоселье. В ближайшее время я устроюсь на работу, буду тренировать", — сказал Джонсон.
Джонсон получил паспорт РФ 9 января 2024 года указом Президента России. 44-летний боксер попросил об этом Владимира Путина еще в марте 2023 года, сразу после поединка в с Вячеславом "Рыжим Тарзаном" Дациком в Москве. До этого боксер неоднократно высказывал одобрение Путину и говорил о своем желании перебраться в РФ и найти себе спутницу жизни.
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