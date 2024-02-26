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"Люблю Россию". Боксер из США Кевин Джонсон получил гражданство РФ и квартиру в Самаре

Боксер Кевин Джонсон получил квартиру в Самаре и пригласил всех на новоселье

Общество

Боксер из США с российским гражданством Кевин Джонсон получил квартиру в Самаре.

Боксер Кевин Джонсон получил квартиру в Самаре и пригласил всех на новоселье
Фото: pixabay.com by 12019 is licensed under Creative CommonsCC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Сертификат на жилье спортсмену вручили во время бойцовского турнира, на котором он был почетным гостем. Джонсон признался, что ничего не знал о готовящемся подарке, и поблагодарил всех на русском языке.

"Я получил квартиру в Самаре. Мне дали сертификат. Я люблю Самару, люблю Россию. Приглашаю на новоселье. В ближайшее время я устроюсь на работу, буду тренировать", — сказал Джонсон.

Джонсон получил паспорт РФ 9 января 2024 года указом Президента России. 44-летний боксер попросил об этом Владимира Путина еще в марте 2023 года, сразу после поединка в с Вячеславом "Рыжим Тарзаном" Дациком в Москве. До этого боксер неоднократно высказывал одобрение Путину и говорил о своем желании перебраться в РФ и найти себе спутницу жизни.

Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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