Путин поддержал идею создания российского футбольного симулятора, в котором можно играть как за свою национальную сборную, так и за команды премьер-лиги

Президент России Владимир Путин выразил поддержку идеи бывшего футболиста Андрея Аршавина о создании российского футбольного симулятора.
"Считаем верным, чтобы появился наш спортивный футбольный симулятор, в котором ребята смогут играть как за свою национальную сборную, так и за команды премьер-лиги, за сборные регионов. Потому что, естественно, в иностранных такого нет", — сказал на встрече с президентом Аршавин.
Путин встретил идею с энтузиазмом и спросил, чем он может помочь.
Аршавин пояснил, что для реализации проекта необходима поддержка "Газпрома", чтобы они разработали собственный симулятор.
Президент ответил, что поговорит с Алексеем Борисовичем (Миллер — прим. ред.).
Таким образом, инициатива может способствовать развитию футбольной культуры среди молодежи в виртуальном пространстве.
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