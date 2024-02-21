Путин поддержал идею создания российского футбольного симулятора, в котором можно играть как за свою национальную сборную, так и за команды премьер-лиги

Владимир Путин поддержал идею экс-футболиста Аршавина создать российский футбольный симулятор

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Президент России Владимир Путин выразил поддержку идеи бывшего футболиста Андрея Аршавина о создании российского футбольного симулятора.

Фото: kremlin.ru by The Presidential Press and Information Office is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

"Считаем верным, чтобы появился наш спортивный футбольный симулятор, в котором ребята смогут играть как за свою национальную сборную, так и за команды премьер-лиги, за сборные регионов. Потому что, естественно, в иностранных такого нет", — сказал на встрече с президентом Аршавин.

Путин встретил идею с энтузиазмом и спросил, чем он может помочь.

Аршавин пояснил, что для реализации проекта необходима поддержка "Газпрома", чтобы они разработали собственный симулятор.

Президент ответил, что поговорит с Алексеем Борисовичем (Миллер — прим. ред.).

Таким образом, инициатива может способствовать развитию футбольной культуры среди молодежи в виртуальном пространстве.