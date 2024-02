Путин поддержал идею создания российского футбольного симулятора, в котором можно играть как за свою национальную сборную, так и за команды премьер-лиги

Президент России Владимир Путин выразил поддержку идеи бывшего футболиста Андрея Аршавина о создании российского футбольного симулятора.

Фото: kremlin.ru by The Presidential Press and Information Office is licensed under Creative Commons Attribution 4.0