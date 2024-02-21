Прогнозы относительно экстремально жаркого лета 2024 года могут не оправдаться

Ведущий метеоролог России Роман Вильфанд заявил, что цикл температурных колебаний "Эль-Ниньо" пройдёт пик потепления в апреле, так что летняя температура в Центральной России не будет сильно зависеть от этого явления.
Эль-Ниньо (исп. El Niño, «мальчик») — это природное явление, которое представляет собой колебание температуры поверхностного слоя воды в экваториальной части Тихого океана. Это явление имеет огромное влияние на климат и погоду во всем мире.
Эль-Ниньо возникает примерно каждые 3-7 лет и продолжается от нескольких месяцев до двух лет. Оно приводит к значительным изменениям в погодных условиях, особенно в тропических и субтропических регионах. В период Эль-Ниньо температура поверхности океана повышается, что приводит к изменению направления ветров и циркуляции воздушных масс, а также к изменениям в количестве осадков и температуре воздуха.
Это явление оказывает влияние на экономику и сельское хозяйство многих стран, так как оно может вызвать засухи или наводнения, а также привести к снижению урожайности и увеличению числа заболеваний растений.
Изучение Эль-Ниньо и его влияния на климат и погодные условия является важной задачей для метеорологов и климатологов, так как это позволяет лучше прогнозировать изменения погоды и адаптировать экономику и сельское хозяйство к этим изменениям.
Летом 2024 года Россия столкнется с "жарой тысячелетия" - это последствия Эль-Ниньо. Неистовая жара ударит по столице, мегаполисам, Кавказу и курортам юга РФ.