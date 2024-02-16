Учителя отметили рекордное количество ошибок и «ляпов» в ответах девятиклассников на устном собеседовании по русскому языку в этом году. Его итоги ещё подводят

Педагог Бабурина в интервью Pravda.Ru: читают мало, словарный запас невелик

2:11 Your browser does not support the audio element. Общество

Директор школы номер 117 (г. Москва), Заслуженный учитель России Ирина Бабурина не считает, что устное собеседование по русскому языку вызвало затруднения у школьников, но, признаёт- у современных детей очень мало интереса к чтению, эту проблему нужно решать комплексно.

Фото: behkonkur.com

"Там были очень интересные четыре варианта, которые, в принципе, не вызывали у детей никаких сложностей, кроме того был один пересказ рассказа про герцога Ольденбургского. Им труднее было выговорить "Ольденбургский". По крайней мере, в нашей школе каких-то серьезных затруднений у детей не вызвало это", — говорит учитель.

Причину пробелов в знаниях, в частности, в русском языке, Ирина Бабурина видит в отсутствии интереса к чтению книг. Педагог уверена: это не только российская проблема.

"Наши дети очень мало читают. Система подготовки к единому государственному экзамену, в основном отчасти тестовая, конечно, не способствует развитию образной речи детей. Если в классах у нас по 25-30 детей, когда ребенок может грамотно ответить на вопрос? На каждого по 1,5 минуты на уроке. Надо еще объяснить новый материал. Современные дети, к сожалению, мало владеют образной речью, они мало читают, и действительно в плане словарного запаса проблемы есть. Над этим сейчас бьются очень многие педагоги, ученые. Но, в чем-то надо, конечно, перестраивать программу и содержание образования", — видит такое решение проблемы специалист.

Засилье электронных устройств и прочтение не требующих раздумья дайджестов- ещё одна причина отсутствия интереса школьников к литературе.

"Гаджетовое клиповое мышление детей, когда не надо самому до чего-то доискиваться, а ты задал кнопку из Википедии, ответил на любой вопрос. Содержание любого произведения. Зачем его читать, когда у тебя уже есть всё в 10-ти предложениях. Тут много вопросов. Мы все бьемся. Конечно, есть в классах очень одаренные дети, которые читают, им это интересно. Но, к сожалению, таковых становится все меньше и меньше", — посетовала педагог.

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