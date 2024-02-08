Что стоит за бесплатными пробами в магазинах? Российские торговые сети теряют миллионы, и вот почему

Покупка без оплаты: российские магазины теряют миллионы из-за проб и предлагают законные изменения

Российские магазины сталкиваются с серьезными потерями из-за неоплаченных продуктов, которые покупатели пробуют на месте.

По оценкам, это составляет до 3-5% от оборота, что в годовом итоге означает десятки миллионов рублей. Предложенные изменения в законодательстве позволят покупателям пробовать продукты до оплаты, но с условиями, чтобы избежать подобных потерь для магазинов. Об этом сообщает URA.RU.

Однако, по мнению экспертов, это может привести к усложнению работы ритейлеров и повышению цен на товары.