Как берегут обувь зимой от соляных разводов опытные хозяйки: рассказываем о способах

Берегите обувь зимой: борьба с соляными разводами

1:12 Your browser does not support the audio element. Общество

Зимой, для предотвращения опасного гололеда, дороги обсыпают песком и солью. Это эффективно, но неизбежно приводит к проблемам с обувью. Как избежать белых соляных пятен и разводов на кожаных и замшевых сапогах?

Фото: commons.wikimedia. org by Ser Amantio di Nicolao is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license

Промывка теплой водой: После прогулки аккуратно промойте обувь теплой водой и оберните бумажными полотенцами. Бумага поглощает соль, ускоряя процесс высыхания.

Устранение соляных следов

Для кожаных сапог:

Смазывание детским кремом или крепким раствором уксуса.

Протирание соляных пятен ватным диском, смоченным уксусом.

После высыхания обуви, использование обувного крема.

Для замшевой обуви:

Протирание лимоном или нашатырным спиртом.

Высушивание и расчесывание щеткой для замши.

Предотвращение соляных разводов на обуви

Профилактика:

Использование водоотталкивающего спрея.

Опрыскивание обуви перед каждым выходом на улицу.

Следуя этим простым, доступным методам, вы сможете поддерживать чистоту обуви даже в условиях слякотной зимы. Уделяйте внимание своей обуви, и она будет вас радовать не только внешним видом, но и долгим сроком службы.