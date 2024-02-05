Как берегут обувь зимой от соляных разводов опытные хозяйки: рассказываем о способах

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Берегите обувь зимой: борьба с соляными разводами

1:12
Общество

Зимой, для предотвращения опасного гололеда, дороги обсыпают песком и солью. Это эффективно, но неизбежно приводит к проблемам с обувью. Как избежать белых соляных пятен и разводов на кожаных и замшевых сапогах?

Берегите обувь зимой: борьба с соляными разводами
Фото: commons.wikimedia. org by Ser Amantio di Nicolao is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license

Промывка теплой водой: После прогулки аккуратно промойте обувь теплой водой и оберните бумажными полотенцами. Бумага поглощает соль, ускоряя процесс высыхания.

Устранение соляных следов

Для кожаных сапог:

  • Смазывание детским кремом или крепким раствором уксуса.
  • Протирание соляных пятен ватным диском, смоченным уксусом.
  • После высыхания обуви, использование обувного крема.

Для замшевой обуви:

  • Протирание лимоном или нашатырным спиртом.
  • Высушивание и расчесывание щеткой для замши.

Предотвращение соляных разводов на обуви

Профилактика:

  • Использование водоотталкивающего спрея.
  • Опрыскивание обуви перед каждым выходом на улицу.

Следуя этим простым, доступным методам, вы сможете поддерживать чистоту обуви даже в условиях слякотной зимы. Уделяйте внимание своей обуви, и она будет вас радовать не только внешним видом, но и долгим сроком службы.

Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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