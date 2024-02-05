Как берегут обувь зимой от соляных разводов опытные хозяйки: рассказываем о способах

Зимой, для предотвращения опасного гололеда, дороги обсыпают песком и солью. Это эффективно, но неизбежно приводит к проблемам с обувью. Как избежать белых соляных пятен и разводов на кожаных и замшевых сапогах?
Промывка теплой водой: После прогулки аккуратно промойте обувь теплой водой и оберните бумажными полотенцами. Бумага поглощает соль, ускоряя процесс высыхания.
Для кожаных сапог:
Для замшевой обуви:
Профилактика:
Следуя этим простым, доступным методам, вы сможете поддерживать чистоту обуви даже в условиях слякотной зимы. Уделяйте внимание своей обуви, и она будет вас радовать не только внешним видом, но и долгим сроком службы.
В случае продления прав старшим водителям потребуется более тщательное медицинское обследование, включая психологическое тестирование.