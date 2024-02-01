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Адвокат Жорин заявил, что у Ефремова есть шансы выйти по УДО в марте

1:37
Общество

Михаил Ефремов может быть освобожден по условно-досрочному освобождению примерно через полтора-два месяца. В марте этого года у актера появится возможность подать соответствующую заявку. Он находится в ИК-4 Белгородской области, отбывая трехлетний срок за участие в смертельном ДТП, произошедшем 8 июня 2020 года в Москве, когда он был в состоянии алкогольного опьянения. 10 ноября актер отметил свой 60-летний юбилей.

Адвокат Сергей Жорин отметил в интервью Общественной Службе Новостей, что, по его мнению, Ефремов осознал тяжесть своего поступка, исправился и готов к возвращению в общество.

Жорин подчеркнул, что, будучи адвокатом, он не может комментировать конкретное дело, но как гражданин высказал свое мнение. По его мнению, срок Ефремова слишком долгий, и наступило время освободить его, прекратив издеваться над человеком. Жорин считает, что актер уже осознал свои ошибки, и наказание должно способствовать исправлению человека.

Жорин выразил уверенность, что у артиста есть все шансы на условно-досрочное освобождение в марте 2024 года. Он отметил, что хотя процедура имеет свои тонкости, мнение администрации колонии и надзорных органов, а также активность Ефремова в творчестве, вероятно, будут в его пользу. Однако адвокат предостерег от однозначных прогнозов, рекомендуя обратиться к гадалкам и астрологам. В конце интервью Жорин искренне пожелал удачи Михаилу Ефремову.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
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