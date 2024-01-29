"Царьград": диаспоры мигрантов развернулись в России по полной

Руководитель межрегионального землячества Узбекистана — "Ватандош" Усман Баратов фактически назвал бойцов на СВО "петухами".
Об этом сообщает "Царьград", отметив, что тот при этом поиздевался и над ситуацией с ценами на куриные яйца. Но органы обратили внимание на откровенную русофобию и автора опуса будут судить, и это отрадный факт.
Диаспора, вместо того, чтобы вступиться за земляка, напрочь от него открестилась.
Однако к главам московской и федеральной диаспор не менее вопросов, чем к Баратову. Например, лидером московской диаспоры Узбекистана значится Бахром Исмаилов. На недавнем прямом эфире на федеральном телеканале он прямо заявил: мигранты нужны РФ для того, чтобы заменить русских, ушедших погибать на спецоперации.
Иными словами, воевать — судьба русских. А удел мигрантов — прийти на их место, чтобы зарабатывать, и строить в России новую родину. Исмаилов ни словом не обмолвился, что его сородичи, получив русский паспорт, тоже должны отправиться на СВО.
"В их странах мечтают выпихнуть эту в большинстве своём малообразованную массу. Более того, только в РФ с нашим великим терпением они могут диктовать свои условия и демонстрировать, например, свои радикальные религиозные наклонности", — в эфире сказал один из экспертов, член СПЧ России Кирилл Кабанов.
Губернатор Техаса Грег Эбботт заявил, что бронетехника будет использоваться для защиты границы от нелегальной иммиграции.