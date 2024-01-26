Мигранты с русскими паспортами: в чем угроза?

Волны мигрантов с русскими паспортами: угроза не в количестве

1:16 Your browser does not support the audio element. Общество

Миграционный прирост РФ снизился на 90 тыс. человек.

Фото: Openverse by Kamil Czaiński is licensed under CC BY-SA 4.0

Об этом сообщило исследование экспертов Института Гайдара.

"Я по головам никого не считал и мне сложно судить, спорить со статистикой. Если мы говорим, что увеличилось количество граждан РФ, — да. А количество людей, проживающих в России, ни в коей мере не увеличилось. Есть приливы и отливы мигрантов — приезжают, уезжают. 90 000 — это та константа, которая свидетельствует о приросте количества лиц, получивших гражданство РФ. По большому счёту, не так уж много, честно говоря, на всю Россию-то!" — прокомментировал статистику генерал ФСБ в отставке Александр Михайлов.

За счёт кого увеличилось? Интересует не количество выданных паспортов, а количество проблем, с которыми Россия сталкивается, когда эти паспорта выдали, цитирует "Царьград" офицера. Человек получивший паспорт вовсе не означает, что он стал жителем РФ: не знает языка, истории, обычаев, традиций. Плюс начинает устанавливать собственные порядки.

В этой ситуации мы заложники, поскольку лишены возможности от этого человека избавиться в случае совершения им антиморальных поступков, подытожил эксперт