Названа причина проблем с водоснабжением в Севастополе

Губернатор города Севастополь Михаил Развожаев обратился к жителям, призывая учитывать сложности схемы водоснабжения в городе перед выражением недовольства.
Он пояснил, что рельеф города делает систему водоснабжения одной из самых сложных в стране, с различными типами водоводов по улицам. Глава города объяснил, что неудачное восстановление водоснабжения сегодня вызвало негативное реагирование севастопольцев, сообщает argumenti.ru.
Ранее он уточнил, что службам пришлось временно приостановить подачу воды из-за необходимости ее очистки из-за значительного замутнения, связанного с притоком в горных реках, увеличившимся в 60 раз.
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