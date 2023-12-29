В Российское донорское движение расширилось – Скворцова

0:57 Your browser does not support the audio element. Общество

В начале декабря глава ведомства отметила, что обеспеченность донорами костного мозга в РФ на сегодняшний день составляет 75%, а в 2021-м этот показатель составлял всего 50%. Для того, чтобы обеспечить граждан РФ на 90-95% отечественными донорами, нужно увеличить количество доноров, по меньшей мере до 500 тысяч человек. Этой цели удастся достичь к концу 2025 года.

Фото: Москвичам вручат подарки в честь Всемирного дня донора

"На самом деле мы существенно расширили донорское движение. Скажем, Всероссийский марафон по поддержке донорского движения - только он дал нам плюсом 324 тысячи новых доноров", - сказала Скворцова во время встречи с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

Кроме того, Скворцова добавила, что это и фактор единения населения, но и патриотического воспитания.