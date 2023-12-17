Ксения Собчак подметила, что Дмитрия Медведев и Борис Грызлов не включились в торжественное исполнение гимна России.
Собчак опубликовала кадры с 21 съезда партии "Едина Россия". Она обратила внимание, что не все члены правящей партии включились в пение гимна.
"Володин и Турчак поют гимн, Грызлов и Медведев молчат", — написала журналистка в своём Telegram-канале "Кровавая барыня".
Она привела слова зампреда Собеза РФ Дмитрия Медведева, который пообещал, что все усилия партии "Единая Россия" будут направлены на победу Владимира Путина на президентских выборах 2024 года.
Алла Пугачёва и Максим Галкин* вернулись в Израиль, чтобы присоединиться к празднованию 70-летия Андрея Макаревича**.