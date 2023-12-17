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Собчак о съезде партии "Единая Россия": Володин и Турчак поют гимн, Грызлов и Медведев молчат

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Общество

Ксения Собчак подметила, что Дмитрия Медведев и Борис Грызлов не включились в торжественное исполнение гимна России.

Собчак о съезде партии "Единая Россия": Володин и Турчак поют гимн, Грызлов и Медведев молчат
Фото: wikimedia.org by Svklimkin is licensed under CC BY-SA 4.0

Собчак опубликовала кадры с 21 съезда партии "Едина Россия". Она обратила внимание, что не все члены правящей партии включились в пение гимна.

"Володин и Турчак поют гимн, Грызлов и Медведев молчат", — написала журналистка в своём Telegram-канале "Кровавая барыня".

Она привела слова зампреда Собеза РФ Дмитрия Медведева, который пообещал, что все усилия партии "Единая Россия" будут направлены на победу Владимира Путина на президентских выборах 2024 года.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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