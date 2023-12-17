Собчак о съезде партии "Единая Россия": Володин и Турчак поют гимн, Грызлов и Медведев молчат

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Ксения Собчак подметила, что Дмитрия Медведев и Борис Грызлов не включились в торжественное исполнение гимна России.

Фото: wikimedia.org by Svklimkin is licensed under CC BY-SA 4.0

Собчак опубликовала кадры с 21 съезда партии "Едина Россия". Она обратила внимание, что не все члены правящей партии включились в пение гимна.

"Володин и Турчак поют гимн, Грызлов и Медведев молчат", — написала журналистка в своём Telegram-канале "Кровавая барыня".

Она привела слова зампреда Собеза РФ Дмитрия Медведева, который пообещал, что все усилия партии "Единая Россия" будут направлены на победу Владимира Путина на президентских выборах 2024 года.