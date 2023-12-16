В Омске может появиться памятник лидеру группы "Гражданская оборона" Егору Летову.
В Омске обсуждают возможность установки памятников землякам, которые внесли "заметный и большой вклад" в развитие культуры. Одним из претендентов на увековечивание в памятнике является музыкант Егор Летов.
Бывший губернатор Омской области Леонид Полежаев отметил, что памятника достоин также советский поэт Тимофей Белозеров.
Полежаев объяснил, что в вопросах установки памятников следует спрашивать мнение жителей региона.
Сейчас Кристина Орбакайте активно работает на корпоративах и снимается в новогодних концертах.