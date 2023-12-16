В Омске предложили установить памятник музыканту Егору Летову

0:37 Your browser does not support the audio element. Общество

В Омске может появиться памятник лидеру группы "Гражданская оборона" Егору Летову.

Фото: Википедия

В Омске обсуждают возможность установки памятников землякам, которые внесли "заметный и большой вклад" в развитие культуры. Одним из претендентов на увековечивание в памятнике является музыкант Егор Летов.

Бывший губернатор Омской области Леонид Полежаев отметил, что памятника достоин также советский поэт Тимофей Белозеров.

Полежаев объяснил, что в вопросах установки памятников следует спрашивать мнение жителей региона.