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МВД России утвердило правила уничтожения беспилотников

1:27
Общество

Если вы думаете, что увидев в небе летящий вражеский дрон, вы можете попытаться сбить его из охотничьей двухстволки или дедушкиной берданки, то ошибаетесь. МВД утвердило специальные правила по уничтожению беспилотников, а также определило круг лиц, кто может отдать такой приказ.

МВД России утвердило правила уничтожения беспилотников
Фото: "General Atomics MQ-9A-1 Reaper ‘11-120 / TX’ ‘147ATKW’ (11-4120)" by HawkeyeUK is licensed under CC BY-SA 2.0.

МВД России утвердило порядок принятия решения о подавлении и уничтожении всех видов беспилотников в целях защиты жизни и здоровья людей.

В документе, утвержденным министром внутренних дел, речь идет о "беспилотных воздушных, подводных и надводных судах и аппаратах, беспилотных транспортных средствах и иных автоматизированных комплексах".

"Согласно утвержденным правилам, сбить беспилотник можно путем "подавления или преобразования сигналов его дистанционного управления, воздействия на пульты управления, повреждения или уничтожения".

Решение об уничтожении беспилотника принимает "уполномоченное должностное лицо". К таким относятся министр внутренних дел, его заместители, руководители центрального аппарата ведомства, руководители территориальных органов, их заместители и прочие.

Правда возникает резонный вопрос: не возникнет ли бюрократических проволочек с принятием решения о ликвидации беспилотника, которого вряд ли интересуют правила российского МВД?

КАК СБИТЬ КВАДРОКОПТЕР?
Автор Андрей Ковалёв
Андрей Ковалёв — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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