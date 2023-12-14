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Раскрыт риск оплаты по QR-коду

1:33
Общество

Оплата по QR-коду удобна, но куда менее безопасна, чем традиционные способы, предупредил руководитель команды разработки супераппа Gem Space Ваге Закарян.

Раскрыт риск оплаты по QR-коду
Фото: Freepik

Особенно чреваты статичные QR-коды, в отличие от динамичных, формирующихся каждый раз под конкретную покупку, объяснил он агентству "Прайм".

"Если же используется статичный QR-код, то нужно иметь в виду, что поверх правильного кода мошенники могут наклеить свой", — предостерёг Закарян.

В этом случае последствия могут быть самыми разными, но в любом случае — плачевными: "Таким образом либо деньги отправятся не по назначению, либо мошенники получат данные банковской карты".

Расплачиваясь, будьте внимательнее, советует эксперт.

"При оплате в магазинах нужно обращать внимание, кто указан в качестве получателя, потому что в случае подмены реквизитов будет невозможно вернуть свои средства или отказаться от покупки", — предупредил он.

Кроме того, электронные платежи надо совершать только при полной уверенности в надёжности и скорости интернет-соединения. Если транзакция будет прервана на полпути, может статься, что деньги уйдут, а чек не пробьётся, и вы свою покупку не получите.

А самое главное — держитесь подальше от всяких акций с использованием QR-кодов, типа распродаж и лотерей с невероятно выгодными условиями, посоветовал IT-разработчик: там — наверняка афера.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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