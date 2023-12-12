Принято решение о конфискации смартфонов у преступников

1:05 Your browser does not support the audio element. Общество

Смартфон или другой гаджет может быть конфискован, если он служил орудием преступления, установил Верховный суд России.

Фото: Istock by Andranik Hakobyan

Во вторник ТАСС обнародовало разъяснения, сделанные Пленумом ВС РФ в отношении его же постановления на этот счёт от 14 июня 2018 года.

В соответствии с ними "различные электронные устройства — персональные компьютеры (включая ноутбуки и планшеты), мобильные телефоны, смартфоны и другие устройства, в том числе позволяющие подключиться к сети Интернет" подлежат конфискации у осуждённого в случае их признания орудием преступления.

Смартфон или другое подобное устройство признаётся судом орудием преступления, если с его помощью обвиняемый искал соучастников злодеяния, вступал с ними в сговор, обсуждал детали преступления, покупал/продавал оружие, взрывчатку или наркотики, распространял порнографию, совершал мошеннические или развратные действия и т. д.