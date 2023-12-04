В Дагестане беженцы из Палестины найдут работу

1:21 Your browser does not support the audio element. Общество

С 25 ноября Дагестан принял четыре группы эвакуированных из сектора Газа беженцев - всего свыше 150 человек, среди них около 70 детей. Сейчас они проживают на одной из баз отдыха, где развернут пункт временного размещения (ПВР).

Фото: openverse by Дэвид Берковиц is licensed under "View of Gaza Strip from Israel - October 2009" by David Berkowitz is licensed under CC BY 2.0.

"Некоторые из вынужденных переселенцев рассматривают возможность трудоустройства в Дагестане <…> Этой работой займется специально созданная рабочая группа", - говорится в сообщении.

Среди покинувших зону вооружённого конфликта есть врачи высшей категории, преподаватели, переводчики и лингвисты.

Люди настроены на новую жизнь, и им нужно помочь в организации новой жизни, - сказал глава республики Сергей Меликов на совещании по актуальным вопросам.

Ранее глава минобразования и науки Дагестана Яхья Бучаев заявил, что прибывших в регион палестинских детей устроят в образовательные учреждения в селе Гамиях.

Напоминаем, конфликт между Палестиной и Израилем резко обострился после того, как утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной ракетной атаке со стороны сектора Газа. После массированного удара бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге Израиля.