С 25 ноября Дагестан принял четыре группы эвакуированных из сектора Газа беженцев - всего свыше 150 человек, среди них около 70 детей. Сейчас они проживают на одной из баз отдыха, где развернут пункт временного размещения (ПВР).

Фото: openverse by Дэвид Берковиц is licensed under "View of Gaza Strip from Israel - October 2009" by David Berkowitz is licensed under CC BY 2.0.