Росстат: в октябре стоимость килограмма красной икры снизилась до 6 тысяч рублей

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В октябре стоимость красной икры в России упала до минимального уровня с начала 2023 года, сообщает РИА Новости, ссылаясь на данные Росстата. Темпы снижения цен на деликатес достигли 2,6%, представляя собой рекордное падение с января 2011 года. К середине осени стоимость икры снизилась до 6 060 рублей за килограмм, представляя минимум с декабря 2022 года (5,94 тысячи рублей).

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В январе 2023 года цены на красную икру впервые превысили отметку в 6 тысяч рублей, достигнув 6 125 рублей. Рекордом стоимости стала цифра в 6 315 рублей, но с августа цены начали снижаться. Глава Росрыболовства Илья Шестаков отметил, что увеличение объемов добычи рыбы и успешная лососевая кампания стали причиной снижения цен. С начала года рыбаки выловили более 607 тысяч тонн лосося, второй по величине показатель после рекордного 2018 года, когда объемы добычи составили 676 тысяч тонн.

В условиях снижения цен на икру, спрос на нее в октябре-ноябре в среднем по России вырос на 21%. Однако эксперты предполагают, что перед Новым годом цены на деликатес снова возрастут.

Союз осетроводов сообщил, что 40% российского рынка осетровой икры занято импортным поддельем: производители активно предлагают дешевую китайскую черную икру, выдавая ее за российскую. Цены на нелегальную китайскую икру достигают 100 долларов, в то время как за легальную продукцию приходится платить 200 долларов.

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