Шукшина назвала нейросеть, которая сочинила сказку для Путина, галлюцинацией

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Мария Шукшина призвала не доверять искусственному интеллекту, который сгенерировал новогоднюю сказку для Владимира Путина.

Фото: Mike MacKenzie www.flickr. com/photos/mikemacmarketing/30212411048/

Заслуженная артистка России обратила внимание на то, что в сказке про Деда Мороза, Снегурочку и пожар, которую сочинила нейросеть для президента России, персонажи не воспользовались волшебными палочками, чтобы потушить пожар, однако потом начали творить чудеса.

Насторожило Шукшину и то, что внучку и дедушку нейрость назвала просто друзьями, забыв об их родственных связях.

"Оказывается, ту новогоднюю сказку, (которую выдал ИИ Путину в присутствии Грефа, расхваливающим свое ИИ-детище), с Дедом Морозом и Снегурочкой в качестве друзей, совместно проживающих, что, безусловно, вызывает некоторые вопросы в нравственном плане в отличии от версии советского периода, теперь можно назвать… ИИ-галлюцинацией", — написала актриса в своём Telegram-канале.

Шукшина считает, что ситуация со сказкой должна была вызвать "когнитивный диссонанс". Она отметила, что президент страны попал в неловкую ситуацию "с умным видом".