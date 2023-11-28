Власти Украины решили переименовать города в российском Крыму

Власти Украины заявили о твердом намерении переименовать города в российском Крыму в рамках так называемой "деколонизации".

Фото: Плотников Дмитрий Pravda.Ru

Речь идет, в частности, об обозначении топонимов, имеющих тюркское происхождение или исторические крымскотатарские наименования. Их собираются писать с использованием латинского алфавита.

"Географическим названиям в <…> Крыму будут возвращены исторические наименования на крымскотатарском языке", — пригрозило в своем Telegram-канале министерство реинтеграции Украины.

О реакции властей Крыма на очередное популистское заявление Киева пока не сообщается.

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