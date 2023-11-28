Власти Украины заявили о твердом намерении переименовать города в российском Крыму в рамках так называемой "деколонизации".
Речь идет, в частности, об обозначении топонимов, имеющих тюркское происхождение или исторические крымскотатарские наименования. Их собираются писать с использованием латинского алфавита.
"Географическим названиям в <…> Крыму будут возвращены исторические наименования на крымскотатарском языке", — пригрозило в своем Telegram-канале министерство реинтеграции Украины.
О реакции властей Крыма на очередное популистское заявление Киева пока не сообщается.
Российские ракеты ударили по стратегическому заводу в Киеве, где производят беспилотники для украинской армии.