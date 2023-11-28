В Приморском крае действуют новые мошеннические схемы через мессенджеры

2:03 Your browser does not support the audio element. Общество

Владельцы учетных записей в мессенджерах Telegram и WhatsApp в Приморском крае подвергаются новому виду мошенничества.

Фото: "An online fraudster commits online fraud or identity theft wearing black gloves" by Patrick Cannon Tax Barrister is licensed under CC BY 2.0.

Схема начинается с того, что человеку пишет знакомый в мессенджере, например, бывший коллега. Вежливо узнает, не звонила ли вам определенная "Александра Серебрякова" из спецслужбы и предупреждает, что она может позвонить, поскольку якобы является "представителем ФСБ, ответственным за наше предприятие", и просит отнестись к звонку серьезно.

Через 10-15 минут звонит та самая "Александра" через мессенджер. На экране появляется символика спецслужб, а номер определяется как местный, владивостокский, сообщает vostokmedia.com.

"Представитель спецслужб" начинает беседу с вопросов о том, не получал ли человек ранее звонки от "мошенников" или не переходил ли по ссылкам. Затем, когда разговор становится более личным, они сообщают, что "база данных вашего предприятия была взломана, и ваши личные данные оказались в Сети". Далее "майор ФСБ" утверждает, что необходимо восстановить данные через Госуслуги под его руководством.

Как рассказала корреспондент "Восток-Медиа", ставшая почти жертвой мошенников, на этапе первого звонка она почувствовала подвох и спросила "майора" о целях звонка, заявив, что она способна восстановить свои данные самостоятельно. Разговор немедленно прервался. Примечательно, что переписка с бывшим коллегой, предупредившим о важном звонке спецслужбы, была удалена. Когда она позвонила ему по телефону, он удивился, отрицая отправку сообщения. По всей видимости, его аккаунт в мессенджере был взломан.

Эта схема с предварительным предупреждением и созданием доверительных отношений перед звонком стала популярной среди мошенников недавно.

Цель таких звонков заключается в получении личных данных потенциальной жертвы.