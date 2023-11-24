В России снизилась доля политически мотивированных DDoS-атак

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В октябре 2023 года число политически мотивированных DDoS-атак в России уменьшилось в 2,6 раза относительно прошлого года. Так, доля этих атак составила 26% от общего числа DDoS-атак в России. Соответствующее исследование провела компания StormWall. Также были выявлены изменения в характере атак и их мотивах.

Фото: "Hacker with laptop" by Yu. Samoilov is licensed under CC BY 2.0.

В 2022 году из-за политической ситуации доля атак по этим причинам составляла 68% от общего объёма. В настоящее время преобладают традиционные DDoS-атаки, их объём составляет 74% от всех атак.

Аналитики StormWall также выявили цели, с которыми проводились традиционные DDoS-атаки в октябре 2023 года. Отмечается, что половина атак (47%) были направлены на вымогательство и шантаж, 35% — результат недобросовестной конкуренции.