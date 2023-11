Your browser does not support the audio element.

В октябре 2023 года число политически мотивированных DDoS-атак в России уменьшилось в 2,6 раза относительно прошлого года. Так, доля этих атак составила 26% от общего числа DDoS-атак в России. Соответствующее исследование провела компания StormWall. Также были выявлены изменения в характере атак и их мотивах.

Фото: "Hacker with laptop" by Yu. Samoilov is licensed under CC BY 2.0.