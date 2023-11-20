Умер лётчик-предатель Виктор Беленко, угнавший истребитель за границу

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Лётчик Виктор Беленко, улетевший на истребителе в Японию, скончался в США.

Фото: "Mikoyan-Gurevich MiG-21" by Armchair Aviator is licensed under CC BY 2.0.

СМИ США сообщали о смерти лётчика-предателя Виктора Беленко, который угнал истребитель МиГ-25 из СССР в Японию в 1976 году. Лётчик скончался ещё два месяца назад в возрасте 76-ти лет.

Поступок лётчика позволил США изучить военный истребитель СССР. За консультации оборонных предприятий лётчик получил гражданство США.

Ранее сообщалось об участи предателя лётчика Максима Кузьминова, убившего экипаж при переходе на сторону Украины.