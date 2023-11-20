Росавиация предложила авиакомпаниям запустить регулярные рейсы в Северную Корею

Росавиация предложила отечественным авиаперевозчикам начать регулярные полеты в Пхеньян, которые были прерваны три года назад из-за пандемии коронавируса.

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Такое предложение появилось после того, как делегация Росавиации на прошлой неделе побывала с визитом в Северной Корее. Об этом в понедельник, 20 ноября, сообщил "Коммерсантъ" со ссылкой на собственные источники.

По данным издания, предложение оценить готовность к полетам в Северную Корею уже поступило руководствам "Аэрофлота" и дальневосточной компании "Авроре". При этом последний авиаперевозчик подтвердил "теоретическую готовность" к полетам в Пхеньян.

На данный момент попасть в главный город страны на самолете можно только из Владивостока, куда летает северо-корейская Air Koryo.

Достопримечательности Пхеньяна