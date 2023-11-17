Известный российский актер и один из исполнителей главных ролей в проекте "Городок" и сериале "Вампиры средней полосы" Юрий Стоянов считает, что западные санкции пошли на пользу отечественному кинематографу.
О том, почему запрет показа многих американских фильмов в кинотеатрах, помог российскому кино актер рассказал изданию "АиФ".
Юрий Стоянов приводит в пример французский кинематограф конца прошлого века.
"За счет чего французы возродили свой кинематограф? Они ввели жесточайшую квоту на количество иностранных фильмов в прокате. И таким образом подняли интерес к французскому кино", — поделился своим мнением артист.
Стоянов напомнил, что российское кино сейчас переживает настоящий бум: такого количества новых фильмов в нашей стране не снималось со времен Советского Союза. И это, не считая сериалов
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