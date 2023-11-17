Артист Стоянов заявил о пользе санкций для российского кино

0:57 Your browser does not support the audio element. Общество

Известный российский актер и один из исполнителей главных ролей в проекте "Городок" и сериале "Вампиры средней полосы" Юрий Стоянов считает, что западные санкции пошли на пользу отечественному кинематографу.

Фото: mos.ru

О том, почему запрет показа многих американских фильмов в кинотеатрах, помог российскому кино актер рассказал изданию "АиФ".

Юрий Стоянов приводит в пример французский кинематограф конца прошлого века.

"За счет чего французы возродили свой кинематограф? Они ввели жесточайшую квоту на количество иностранных фильмов в прокате. И таким образом подняли интерес к французскому кино", — поделился своим мнением артист.

Стоянов напомнил, что российское кино сейчас переживает настоящий бум: такого количества новых фильмов в нашей стране не снималось со времен Советского Союза. И это, не считая сериалов

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