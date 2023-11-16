В Екатеринбурге сотрудники таможни задержали 240 поддельных автоматов Калашникова, заказанных у китайских производителей. Предприниматель из Урала указал в декларации, что провозит 1440 оружейных единиц, но в ходе проверки таможенники обнаружили, что 240 из них являются подделкой товарного знака "Калашников".
Уральская таможня направила запрос в "Концерн Калашников" относительно разрешения на копирование облика оружия и использование товарного знака, на что получила отрицательный ответ. В результате поддельное оружие было изъято и будет уничтожено по решению суда, сообщил начальник Екатеринбургской таможни Эдуард Туранов, сообщает tagilcity.ru.
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