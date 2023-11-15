Настоящая зима с минусовыми температурами придет в Москву уже в следующий понедельник, 20 ноября.
Об этом в своем Telegram-канале сообщила главный специалист Метеобюро Москвы и области Татьяна Позднякова.
По словам Поздняковой, сейчас в российской столице температура в среднем держится на отметке +5 градусов, что соответствует климатическим показателям второй половины октября.
"С 20 ноября, по нашим расчетам, погода "грозит" настоящим декабрем. Среднесуточная температура составит -5 градусов", – сообщает метеоролог.
Также в начале следующей недели в Москве выпадет снег, который станет основой постоянного снежного покрова.
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