Зима придет в Москву 20 ноября

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Настоящая зима с минусовыми температурами придет в Москву уже в следующий понедельник, 20 ноября.

Фото: stihi.ru

Об этом в своем Telegram-канале сообщила главный специалист Метеобюро Москвы и области Татьяна Позднякова.

По словам Поздняковой, сейчас в российской столице температура в среднем держится на отметке +5 градусов, что соответствует климатическим показателям второй половины октября.

"С 20 ноября, по нашим расчетам, погода "грозит" настоящим декабрем. Среднесуточная температура составит -5 градусов", – сообщает метеоролог.

Также в начале следующей недели в Москве выпадет снег, который станет основой постоянного снежного покрова.

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