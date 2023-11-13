Сильные дожди прошли в Центральной России в прошедшие выходные, эксперты отмечают, что выпало 50 процентов месячной нормы осадков.
В Москве ливней было меньше, основной удар пришелся на область. 27 процентов месячной нормы — в Москве, 40 процентов — в области.
“Формально, в общем, подошло такое произошло, потому что было соответствующее облако с достаточным количеством влаги, и эта влага выпала. Вообще разовые большие осадки могут привести к наводнениям, а где-то, соответственно, причем в городе вы можете оказаться в ситуации, когда система водоотведения не справляется с таким потоком воды и автомобили тонут, люди ходят по колено, а то и больше. Это стандартно. В городской местности к этому надо уже просто адаптироваться, ведь последнее время это частое явление”, — поделился ведущий научный сотрудник Главной геофизической обсерватории им.Воейкова Андрей Киселёв.
На этой неделе таких сильных осадков не обещают и рекомендуют уже начать готовиться к периоду заморозка, ведь к конце недели мороз днем будет доходить до отметки минус 4, а ночью до минус 7.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.
Глава "Садоводов России" и экс-депутат Госдумы Андрей Туманов, знакомый с Пугачёвой, прокомментировал всё происходящее с Примадонной.