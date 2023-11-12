Эксперт Ященко объяснил решение разрешить калькулятор на ОГЭ по математике

Эксперт Иван Ященко рассказал о причинах, по которым девятиклассникам теперь разрешено использовать калькулятор на Основном государственном экзамене по математике.
"Российская газета" обратилась к члену научно-методического совета по математике Федерального института педагогических измерений Ивану Ященко, который рассказал, что решение о разрешении калькулятора было принято после длительных обсуждений. Это изменение направлено на содействие развитию мышления учащихся, учитывая современные требования и практическую направленность экзаменационных задач.
Ященко подчеркнул, что эта инициатива ожидается привести к лучшему пониманию математики учениками, а также повысить результаты в практикоориентированных задачах, таких как геометрия. Он подчеркнул важность развития у учащихся алгоритмического мышления и умения рассуждать, что считается более важным в современном мире.
Кроме того, Ященко ответил на возможные опасения о том, что дети потеряют навык счета, подчеркнув, что изменение не сводится к упрощению, а скорее к адаптации к современным требованиям образования.
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