Сексолог Энгл рассказала женщинам о способе усиления оргазма

1:06 Your browser does not support the audio element. Общество

Сексолог Джиджи Энгл, в беседе с журналом Metro, поделилась советами о методах усиления женского оргазма.

Фото: Openverse by LyndaSanchez is licensed under CC BY-SA 2.0

По мнению эксперта, важно перестать фокусироваться на предстоящем оргазме, чтобы улучшить эмоциональные впечатления.

"Когда вы слишком зацикливаетесь на достижении оргазма, вы упускаете момент наслаждения, сосредотачиваясь исключительно на цели, а не на самом путешествии", — пояснила сексолог.

Энгл также отметила, что большинство женщин получают удовольствие от самого процесса, а не только от его завершения. Отвлечение от избыточных мыслей и полное погружение в наслаждение могут приблизить к желаемому оргазму. Сексолог подчеркнула, что у всех женщин индивидуальные предпочтения, и способы достижения удовольствия могут различаться. Для определения собственных предпочтений важно изучать свое тело и экспериментировать в интимной сфере.

В случае если женщина не испытывает оргазм из-за стыда или страха, Джиджи Энгл рекомендует обратиться к сексопатологу.

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