Сексолог Энгл рассказала женщинам о способе усиления оргазма

Сексолог Джиджи Энгл, в беседе с журналом Metro, поделилась советами о методах усиления женского оргазма.
По мнению эксперта, важно перестать фокусироваться на предстоящем оргазме, чтобы улучшить эмоциональные впечатления.
"Когда вы слишком зацикливаетесь на достижении оргазма, вы упускаете момент наслаждения, сосредотачиваясь исключительно на цели, а не на самом путешествии", — пояснила сексолог.
Энгл также отметила, что большинство женщин получают удовольствие от самого процесса, а не только от его завершения. Отвлечение от избыточных мыслей и полное погружение в наслаждение могут приблизить к желаемому оргазму. Сексолог подчеркнула, что у всех женщин индивидуальные предпочтения, и способы достижения удовольствия могут различаться. Для определения собственных предпочтений важно изучать свое тело и экспериментировать в интимной сфере.
В случае если женщина не испытывает оргазм из-за стыда или страха, Джиджи Энгл рекомендует обратиться к сексопатологу.
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